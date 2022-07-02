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«Роскосмос» анонсировал запуск «Протонов»

Гендиректор «Роскосмоса» Рогозин заявил, что «Протоны» не пойдут «на склад или в музей»
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Фото: Роскосмос
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Россия запустит все имеющиеся ракеты-носители «Протон» до 2024 года. Однако в случае, если вопрос запуска встанет после указанного времени, могут потребоваться дополнительные переговоры, о чем в субботу, 2 июля, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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«Мы «Протоны» планируем интенсивно эксплуатировать до тех пор, пока они не закончатся. Ничего в музей, на склад мы не собираемся сдавать… Как вопрос будет решен после 2024 года, это вопрос переговоров, но мы считаем, что мы должны дострелять всё», — рассказал он «РИА Новости».

Рогозин уточнил, что у Центра Хруничева есть задел по ракетам «Протон». Это касается, например, систем управления или двигателей. Выбрасывать его, по словам Рогозина, отрасль «просто не имеет права». Глава «Роскосмоса» добавил, что заказчики пусков привыкли к «Протонам», к которым адаптированы их аппараты. Кроме того, под «Протоны» на Байконуре оборудована стартовая площадка.

«[После 2024 года] это потребует определенных договоренностей по возможности отдельных решений по пускам «Протонов» при соблюдении максимальных гарантий экологической безопасности», — подытожил Рогозин.

В апреле Рогозин рассказывал, что в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек» госкорпорация «Роскосмос» начала изготовление опытных образцов ракеты-носителя «Союз-5». На 2022 год запланирован старт строительных работ во главе с казахстанским подрядчиком товарищества с ограниченной ответственностью «Байтерек».

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