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Рогозин объявил о старте производства опытных образцов ракеты «Союз-5»

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В рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек» госкорпорация «Роскосмос» начала изготовление опытных образцов ракеты-носителя «Союз-5». Об этом рассказал журналистам во вторник, 5 апреля, генеральный директор компании Дмитрий Рогозин.

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«Параллельно с разработкой эскизного проекта и рабочей конструкторской документации на предприятиях «Роскосмоса» в рамках опытно-конструкторской работы «Феникс» проводится изготовление опытных образцов изделий ракеты-носителя «Союз-5», — сообщил Рогозин.

Он также добавил, что в 2022 году запланирован старт строительных работ во главе с казахстанским подрядчиком Товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Байтерек». Сейчас между партнерами проходят обсуждения на тему «проведения казахстанских экспериментов на борту Международной космической станции, взаимодействие в области дистанционного зондирования Земли, спутниковых систем связи и вещания, развития туристического потенциала комплекса «Байконур».

31 октября 2020 года Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин подписали протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение о проекте космического ракетного комплекса «Байтерек». Незадолго до этого гендиректор «Роскосмоса» назвал объем инвестиций в совместный российско-казахстанский проект. Сумма составила около $1 млрд.

«Байтерек» — проект, разработка которого началась еще в 2004 году, предусматривает создание новой стартовой площадки на космодроме Байконур. Предполагается, что в случае его реализации можно будет отказаться от ракет-носителей «Протон», использующих токсичные компоненты топлива.

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