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Умер заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Станислав Леонович

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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В возрасте 63-х лет умер заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Станислав Леонович. Об этом сообщила 1 июля его бывшая ученица Сара Абитболь на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

О причинах смерти не сообщается.

Леонович выступал за Советский Союз в паре с Мариной Пестовой. Он трижды выигрывал чемпионат СССР (сезоны 1979/80, 1981/82, 1982/83). Кроме того, пара получила серебряные (1981/82) и бронзовые (1979/80) медали чемпионатов мира и Европы. Кроме того, на зимних Олимпийских играх в 1980 году спортсмены заняли четвертое место.

По окончании спортивной карьеры Леонович стал тренером, и под его руководством Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков завоевали золото Олимпиады 1988 года в парном катании.

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