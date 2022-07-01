Мишустин подписал указ о прекращении участия РФ в соглашениях Совета Европы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу, 1 июля, подписал постановление, согласно которому Россия прекращает участвовать в частичных и расширенных соглашениях Совета Европы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрить предложение министерства иностранных дел РФ, согласованное с министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий <…> о прекращении с 16 марта 2022 года участия РФ в следующих частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы», — говорится в документе.

Так, Россия прекращает участие в группе по международному сотрудничеству по вопросам наркотиков и зависимостей, в частичном соглашении 1990 года, учреждающим Европейскую комиссию за демократию через право и других.

10 марта в Министерстве иностранных дел РФ сообщили о прекращении Россией участия в Совете Европы. В ведомстве указали, что Россия не намерена мириться с подрывными действиями» коллективного Запада и насаждением им «порядка, основанного на правилах» взамен международного права. 16 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Совет Европы инструментом натовской пропаганды.

15 марта депутат Госдумы и глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой заявил, что РФ выходит из СЕ по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным.

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