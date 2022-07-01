Женщина пострадала при процедуре по увеличению губ в Сыктывкаре

Жительница Сыктывкара обратилась в управление МВД по Республике Коми с заявлением о некачественных косметологических услугах. Об этом в пятницу, 1 июля, ИА «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Девушка захотела увеличить губы, однако процедура была выполнена некачественно — на верхней губе появилась миграция филлера — и через некоторое время потребовалась помощь другого специалиста. Косметолог имела медицинское образование, однако у нее не было разрешения на ведение деятельности. Прием был проведен в антисанитарных условиях.

Через несколько минут после введения препарата у потерпевшей покраснело лицо и появились признаки удушья. Косметолог же выдала лекарство от аллергии и не стала вызывать медиков. Девушка обратилась за помощью по месту жительства.

Полицейские назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить тяжесть причиненного здоровью потерпевшей. Косметолог привлечена к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В январе сообщалось, что три человека погибли после обследования желудка в одном из диагностических центров Санкт-Петербурга. Причиной смерти людей могло послужить то, что при проведении процедуры использовался некачественный барий промышленного производства или вещество было плохо разбавлено.