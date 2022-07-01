Спасатели деблокировали пассажира авто после ДТП на трассе «Вилюй»

В Якутии в результате опрокидывания автомобиля «УАЗ» серьезно пострадал пассажир. Спасателям пришлось деблокировать его при помощи специнструмента, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе республиканской службы спасения.

Авария произошла в ночь на 1 июля на 760-м км федеральной трассы «Вилюй». При опрокидывании машины пассажир оказался зажатым в салоне, водитель авто смог выбраться самостоятельно.

Пострадавшего деблокировали при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Отмечается, что мужчина получил травмы различной степени тяжести и был передан медикам «скорой».

«Водителям рекомендуем помнить, что автомобиль является источником повышенной опасности, в связи с чем необходимо всегда соблюдать правила дорожного движения, установленный скоростной режим, пристегивать ремни безопасности», — заявил начальник Нюрбинского поисково-спасательного отряда Афанасий Ноев.