Сейм Литвы ввел плату за использование речной и озерной воды

Жители Литвы, которые используют воду из рек и других водоемов в объеме, превышающем 100 куб. м в сутки, должны будут с 1 января 2024 года платить за нее. Такое решение 30 июня принял сейм республики, передает Baltnews.

Те же, кто пользуется в сутки водой из поверхностных водоемов в объеме свыше 10 куб. м, но меньше 100 куб. м, должны будут также с 2024 года зарегистрироваться в специальном реестре. Это касается также и владельцев небольших гидроэлектростанций.

В случае чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров оплату производить не будут.

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