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«МИР» приглашает гостей на праздник в Коломенском

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Фото: МИР
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В эту субботу после двухлетнего перерыва в Москве вновь отпразднуют Сабантуй на площадке музея-заповедника «Коломенское». Информационный партнер «Сабантуя-2022» и организатор самой яркой площадки праздника — телерадиокомпания «МИР».

2 июля в рамках общегородского праздника «МИР» проведет акцию «МИРовой Сабантуй». Весь день в Коломенском будет работать тематическая площадка канала. Для гостей праздника подготовили увлекательную и познавательную программу, которая будет интересна и для тех, кто знаком с историей Сабантуя, и для тех, кто придет впервые.

Гости «МИРового Сабантуя» смогут поучаствовать в конкурсах, викторинах и мастер-классах, например сделать своими руками куклу-оберег или создать уникальную фрисби с восточным узором. Сделать яркие фото можно будет в креативной фотозоне с лентами или в костюмированной зоне, где посетителям предложат примерить традиционные татарские и башкирские наряды для полного погружения в атмосферу праздника. Конечно, не обойдется без традиционных угощений.

Главным событием «МИРового сабантуя» станет кулинарный мастер-класс по приготовлению беляшей с ведущей телеканала «МИР» — Гузелью Камаевой.

«Беляш не только традиционное блюдо татарской кухни, но и один из самых популярных видов русского фастфуда. В России он имеет особый историко-культурный контекст, и на нашем мастер-классе участники смогут не только попробовать знаменитое блюдо, но и познакомиться с его историей, поучаствовать в познавательной викторине», — говорит Гузель.

Приятным бонусом для всех гостей праздника, как всегда, станут сувениры от телеканала «МИР» и яркие впечатления.

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