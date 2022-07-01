Центр уличного баскетбола построят в Ижевске

В Ижевске создадут центр уличного баскетбола. Он разместится у Дворца детского творчества. На территории оборудуют пять площадок для игры в баскетбол, воркаут и трибуны для зрителей.

Точная дата открытия центра неизвестна, но, по словам главы республики Александра Бречалова, он появится «уже скоро». Также планируется восстановить автогородок, который был здесь раньше, пишет Udm-info.ru.

В конце июня в столице Удмуртии стартовал новый этап программы «Пешеходный Ижевск». Рабочие приведут в порядок порядка 30 тротуаров. При выборе объектов для ремонта власти учитывали запрос местных жителей и рассматривали пешеходные дорожки, ведущие к социальным учреждениям.