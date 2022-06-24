Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минфин выплатил в рублях проценты по облигациям внешних займов
Общество
Режим ЧС введен на подтопленных территориях в Сочи
Мир
В убийстве чиновника из Херсонской области обвинили диверсантов с Украины
Мир
Алиханов будет добиваться отмены ограничений на транзит грузов
Авто
В России с 1 июля заработает онлайн-база о злостных нарушителях ПДД
Мир
Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Донецка
Авто
«Упрощенная» Lada Granta получит кондиционер
Экономика
H&M решит судьбу магазинов в России до 1 июля
Мир
Лавров заявил о формировании ЕС и НАТО коалиции для войны с Россией
Мир
Пересечение границы затруднено под Калининградом из-за сбоя в Литве
Общество
В МИД России рассказали о планах открыть зарубежные аналоги МФЦ

Около 30 тротуаров реконструируют в Ижевске в 2022 году

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый этап программы «Пешеходный Ижевск» стартовал в столице Удмуртии. Рабочие приведут в порядок порядка 30 тротуаров.

При выборе объектов для ремонта власти учитывали запрос местных жителей и рассматривали пешеходные дорожки, ведущие к социальным учреждениям. На данный момент в Ижевске ведется строительство десяти тротуаров. Например, протяженность пешеходной дорожки на улице Песочной в районе общежитий ИжГТУ составит 236 м. Раньше тротуара там не было, уточняет ИА «Сусанин».

«В данном районе много студентов, молодежи, рядом находится парк, где гуляют в том числе и пожилые люди, мамы с колясками и необходимость в благоустроенной пешеходной зоне, безусловно, есть. Это один из самых крупных объектов в Ижевске, первый участок мы завершим в текущем сезоне, думаю, продолжим строительство и в будущем году», — отметил депутат Госсовета Удмуртии Сергей Лукьянчиков.

В 2021 году по программе «Пешеходный Ижевск» удалось отремонтировать 34 тротуара. Перечень объектов на 2022 год будет утвержден к середине июля.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022