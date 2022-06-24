Около 30 тротуаров реконструируют в Ижевске в 2022 году

Новый этап программы «Пешеходный Ижевск» стартовал в столице Удмуртии. Рабочие приведут в порядок порядка 30 тротуаров.

При выборе объектов для ремонта власти учитывали запрос местных жителей и рассматривали пешеходные дорожки, ведущие к социальным учреждениям. На данный момент в Ижевске ведется строительство десяти тротуаров. Например, протяженность пешеходной дорожки на улице Песочной в районе общежитий ИжГТУ составит 236 м. Раньше тротуара там не было, уточняет ИА «Сусанин».

«В данном районе много студентов, молодежи, рядом находится парк, где гуляют в том числе и пожилые люди, мамы с колясками и необходимость в благоустроенной пешеходной зоне, безусловно, есть. Это один из самых крупных объектов в Ижевске, первый участок мы завершим в текущем сезоне, думаю, продолжим строительство и в будущем году», — отметил депутат Госсовета Удмуртии Сергей Лукьянчиков.

В 2021 году по программе «Пешеходный Ижевск» удалось отремонтировать 34 тротуара. Перечень объектов на 2022 год будет утвержден к середине июля.