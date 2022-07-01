Еще один каток с искусственным льдом построят в Благовещенске
В Благовещенске (Амурская область) планируется возвести третий по счет каток с искусственным льдом. Об этом сообщает региональное правительство.
Каток разместится на территории Амурского государственного университета. Строительство планируется начать в ближайшие два месяца, подрядчик на работы уже определен, уточняет ИА PriamurMedia.
По словам руководителя подрядной фирмы ООО «МастерПлитСтрой», уже согласованы техзадание и объемно-планировочные решения. В профильные ведомства направлены сведения по технологическому присоединению объекта,
На территории Амурской области на сегодняшний день существует пять площадок с искусственным льдом, пишет Амурская Служба Новостей. Две из них расположены в Благовещенске, по одной — в Новобурейском, Райчихинске и Свободном.