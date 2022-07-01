Ришарлисон перешел в «Тоттенхэм» из «Эвертона»

Бразильский футболист Ришарлисон подписал соглашение с английским футбольным клубом «Тоттенхэм». Об этом говорится на сайте команды в пятницу, 1 июля.

Соглашение 25-летнего игрока с клубом рассчитано до 2027 года, уточняет RT.

Как сообщает сайт kp.ru, «шпоры» заплатят за нападающего 50 млн фунтов. Плюс еще 10 млн предусмотрены включены в систему бонусов.

В «Тоттенхэм» бразилец перешел из «Эвертона», за который играл с 2018 года, пишет «Спорт-Экспресс». За это время в составе команды он провел 152 матча, в которых забил 53 гола и сделал 14 результативных передач.

На данный момент трансферная стоимость бразильского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет €48 млн, сообщает REGNUM.

В мае журнал Forbes назвал «Реал» самым дорогим клубом в мире. Как пишет НСН, издание оценило стоимость «Реала» в $5,1 млрд. В тройке лидеров также «Барселона» ($5 млрд) и «Манчестер Юнайтед» ($4,6 млрд).

Также в топ-10 вошли «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Эвертон», «Лестер», «Вест Хэм» и «Лидс», сообщает телеканал «360».