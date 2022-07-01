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Охота на кабанов стартовала в Саратовской области

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Спортивно-любительская охота на кабанов и сурков открылась в Саратовской области. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства.

В общедоступных угодьях охота на кабана продлится до конца января, в закрепленных угодьях — до 28 февраля. Всего разрешено отстрелить 175 кабанов. На текущий момент выдано свыше 90 разрешений, которые были разыграны среди охотников с помощью открытой жеребьевки. Стоимость разрешения на отстрел кабана составляет 650 рублей, также предусмотрен налоговый сбор в размере 450 рублей.

Сезон охоты на сурка продлится до 31 августа. Стоимость разрешения составляет 60 рублей, оно длится не больше десяти дней с момента выдачи.

Ранее сроки охоты установили в Орловской области. Охота с собаками на болотно-луговую дичь будет разрешена с 25 июля по 21 ноября, на боровую, полевую и степную дичь — с 5 августа по 1 января.

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