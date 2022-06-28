В Орловской области установили сроки охоты на дичь

Стали известны сроки охоты на дичь в Орловской области в 2022 году. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает Infoorel.ru.

Охота с собаками на болотно-луговую дичь будет разрешена с 25 июля по 21 ноября 2022 года. На боровую, полевую и степную дичь — с 5 августа по 1 января. На водоплавающую — с 20 августа по 31 декабря. Охота на боровую дичь будет разрешена с 20 августа по 17 декабря.

Также в материале сообщается, что охота на пернатую дичь с одной собакой должна быть организована с участием не более троих охотников.

Прием заявлений на выдачу разрешений начнется с 8 июля. Заявителю нужно иметь охотничий билет единого образца и кивтанцию об оплате госпошлины в размере 650 рублей.

23 июня сообщалось, что во всех охотничьих угодьях Ульяновской области животные будут привиты от бешенства.