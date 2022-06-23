В Ульяновской области лесных животных привьют от бешенства

Во всех охотничьих угодьях Ульяновской области животные будут привиты от бешенства. Об этом в четверг, 23 июня, сообщает ulpravda.ru со ссылкой на пресс-службу министерства природы и цикличной экономики региона.

«Вакцина помещена внутрь специальных брикетов, которые привлекают запахом хищников. Съедая их, дикие животные получают иммунитет к вирусу бешенства», — рассказали в пресс-службе.

Вакцину распространяют сотрудники департамента охоты и Агентства ветеринарии. Сейчас выложено около 100 брикетов.

Ранее, 29 мая, сообщалось, что в Рязанской области карантин по бешенству ввели на трех территориях. Вакцинацию против бешенства за неделю прошли 825 собак и 879 кошек.