ЦБ РФ повысит лимит на перевод валюты за рубеж физлицами

Банк России продолжает снимать ранее введенные валютные ограничения. с 1 июля физлица — резиденты и граждане дружественных государств смогут переводить со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку в месяц до $1 млн, передает телеканал «Известия». Ранее ограничения по этим операциям составляли $150 тыс. Лимиты по переводам повышены в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке.

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