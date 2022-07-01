Минобороны показало боевую работу РСЗО «Ураган» в ходе спецоперации

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов современной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Артиллеристы выполнили огневую задачу по уничтожению живой силы и укрепленных позиций. 220-миллиметровая РСЗО «Ураган» гарантированно уничтожает одиночные и групповые цели на расстоянии до 40 км, пояснили в военном ведомстве.

Корректировку огня и контроль поражения объектов обеспечивают расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Точными залпами РСЗО уничтожены укрепленные позиции и командный пункт националистов Украины. После выполнения огневой задачи расчет РСЗО меняет огневую позицию и наносит удар по новым целям. Реактивными боеприпасами также поражены районы сосредоточения живой силы и военной техники противника.

«На данный момент в ходе выполнения боевой задачи расчетом боевой машины «Ураган» мы выполнили огневую задачу по поражению противника. Были поражены живая сила, командный пункт и огневые средства противника. При поступлении сигнала на выполнение боевой задачи расчету РСЗО «Ураган» отводится не более пяти минут. После выполнения налета у противника не остается ни единого шанса для сохранения личного состава, укреплений, вооружений и военной техники», — рассказал начальник расчета РСЗО «Ураган» Константин.

29 июня корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, как работают системы радиоэлектронной борьбы. Установки самостоятельно вычисляют вражеские дроны на расстоянии 150 км, передают их координаты, а дальше в бой вступает противовоздушная система обороны.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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