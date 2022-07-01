Реклама
Прямой эфир
Спорт
Фигуристы Дэвис и Смолкин сообщили о намерении продолжить кататься за Россию
Мир
Украина ввела для граждан России визовый режим
Мир
Премьер Испании заявил о нежелании НАТО вступать в военный конфликт с РФ
Экономика
Глава Гознака рассказал о защите новой сторублевки от вредных микроорганизмов
Общество
Новые правила получения инвалидности вступают в силу с 1 июля в России
Мир
Появились кадры из отеля в центре Лондона, где остановилась семья Порошенко
Экономика
Временный порядок ввоза в РФ пестицидов продлен до конца года
Мир
Яир Лапид официально вступил в должность премьер-министра Израиля
Общество
Должники с 1 июля получат право на защиту прожиточного минимума от списания
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
Экономика
Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин Энерджи» в собственность РФ

Россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов без суда

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов по кредитам в рамках процедуры внесудебного банкротства, заявил «Известиям» первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов. Это общая сумма средств по одобренным заявкам с момента запуска этой практики — с сентября 2020-го по май нынешнего года, уточнили в пресс-службе Минэка.

Список на исключение: компании отказываются от моратория на банкротство
Почему поддержка правительства обернулась для бизнеса сложностями

За весь этот период к процедуре допущены 9 тыс. россиян, из них 6 тыс. уже полностью ее завершили, отметил первый замглавы Минэка. По данным ведомства, всего с сентября 2020 года по май 2022-го в многофункциональные центры (МФЦ) страны поступило 19,6 тыс. заявлений от россиян.

«Доля отказов в возбуждении процедуры внесудебного банкротства снижается. Если в первые месяцы работы этой схемы заявки граждан одобрялись лишь в 30% случаях, то по итогам мая 2022-го эта цифра равна 61%», — отметил Илья Торосов.

«Известия» запросили в крупных банках статистику признания клиентов несостоятельными в рамках нового механизма. В Совкомбанке отметили, что фиксируют увеличение числа проходящих процедуру упрощенного банкротства и внимательно отслеживают динамику роста. Своим правом на внесудебное признание несостоятельным воспользовался 51 клиент, в целом картина стабильна, отметили в Росбанке. С сентября 2020-го по конец июня этого года фиксируется незначительный рост случаев банкротства клиентов, сообщили в крымском РНКБ.

Несмотря на повышение осведомленности граждан о возможностях относительно нового механизма избавления от долгов, ощутимый рост показателей стоит ждать лишь в 2023-м, отметили «Известиям» эксперты. По их оценкам, сейчас потенциально под внесудебный механизм банкротства подпадают 3 млн человек.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Не в состоятельности: россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов без суда

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022