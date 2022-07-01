Россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов по кредитам в рамках процедуры внесудебного банкротства, заявил «Известиям» первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов. Это общая сумма средств по одобренным заявкам с момента запуска этой практики — с сентября 2020-го по май нынешнего года, уточнили в пресс-службе Минэка.

За весь этот период к процедуре допущены 9 тыс. россиян, из них 6 тыс. уже полностью ее завершили, отметил первый замглавы Минэка. По данным ведомства, всего с сентября 2020 года по май 2022-го в многофункциональные центры (МФЦ) страны поступило 19,6 тыс. заявлений от россиян.

«Доля отказов в возбуждении процедуры внесудебного банкротства снижается. Если в первые месяцы работы этой схемы заявки граждан одобрялись лишь в 30% случаях, то по итогам мая 2022-го эта цифра равна 61%», — отметил Илья Торосов.

«Известия» запросили в крупных банках статистику признания клиентов несостоятельными в рамках нового механизма. В Совкомбанке отметили, что фиксируют увеличение числа проходящих процедуру упрощенного банкротства и внимательно отслеживают динамику роста. Своим правом на внесудебное признание несостоятельным воспользовался 51 клиент, в целом картина стабильна, отметили в Росбанке. С сентября 2020-го по конец июня этого года фиксируется незначительный рост случаев банкротства клиентов, сообщили в крымском РНКБ.

Несмотря на повышение осведомленности граждан о возможностях относительно нового механизма избавления от долгов, ощутимый рост показателей стоит ждать лишь в 2023-м, отметили «Известиям» эксперты. По их оценкам, сейчас потенциально под внесудебный механизм банкротства подпадают 3 млн человек.

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Не в состоятельности: россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов без суда