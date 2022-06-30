В Коми снизили тарифы на переправу через Печору

Тарифы на переправу через реку Печору снизили в Республике Коми. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает ИА FlashNord.

Как отмечается в материале, власти региона рекоменловали двум перевозчикам рассмотреть вопрос снижения платы после жалоб местных жителей. В итоге тарифы были изменены.

Теперь администрация Печорского района должна будет изучить возможность компенсации за счет бюджета выпадающих доходов по итогам навигационного сезона.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что в Якутии впервые с 2016 года пересмотрели тарифы на грузовые перевозки речным транспортом на паромной переправе Якутск – Нижний Бестях.