Тарифы на грузовые речные перевозки изменили в Якутии впервые с 2016 года

В Якутии впервые с 2016 года пересмотрели тарифы на грузовые перевозки речным транспортом на паромной переправе Якутск – Нижний Бестях. Приказ об утверждении предельных тарифов подписан республиканским Государственным комитетом по ценовой политике.

Чтобы свести убытки паромных переправ к минимуму и упростить расчеты с потребителями, специалисты решили укрупнить группировки легковых автомобилей. В группу 1 класса входят малые легковушки, седаны и отечественные машины. Тариф для них составит 500 рублей.

В группу 2–3 классов включены универсалы, кроссоверы и минивэны (тариф 800 рублей), 4–5 классов — внедорожники, джипы, микроавтобусы, пикапы «УАЗ»-санитарки, «УАЗ Патриоты» (тариф 1,2 тыс. рублей), пишет ИА SakhaNews.

Отмечается, что в связи с конкуренцией на других видах транспорта тарифы на паромных переправах теперь будут устанавливаться владельцами паромных судов самостоятельно. По автобусам принят поэтапный переход расчета исходя из площади, занимаемой на палубе парома. По грузовикам тарифы сохранены на уровне 2021 года. Незначительный рост для них обусловлен округлением цен.

Тарифы, утвержденные Госкомценом, являются максимальными.