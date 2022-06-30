Никита Михалков дал разбор полетов своему новому спектаклю «Темные аллеи»

Российский режиссер Никита Михалков в интервью телеканалу «Известия» в четверг, 30 июня, рассказал о метаморфозах в своем новом спектакле «Темные аллеи» и дал оценку премьере. Она состоялась в Центре театра и кино.

«Я говорю в преамбуле, что смысл заключается в том, что человек в зрительном зале, увидевший в начале конкретного персонажа, потом видящий его в конце, должен быть изумлен тем, в кого он превратился, когда мы заканчиваем отрывок. Это есть метаморфоза. И чем лаконичнее отрывок и короче, тем это более высокий пилотаж», — рассказал Михалков.

После премьеры «Темных аллей» режиссер провел разбор полетов с актерской труппой и, как он позже передал корреспонденту «Известий», объяснил им детали, которые необходимо подкорректировать.

Тогда же Михалков назвал Запад изуродованным из-за попыток «отмены» российской культуры. Россия же, по его словам, не станет от этого беднее.

Никита Михалков является одним из наиболее известных российских и советских режиссеров. Среди его кинокартин «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Родня», «Несколько дней из жизни Обломова», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Раба любви», «Утомленные солнцем» и множество других. В настоящий момент он является единственным режиссером из РФ, кто получил «Оскар».