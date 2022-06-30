В ОПЕК+ подтвердили план увеличения квот по нефтедобыче

Министры ОПЕК+ подтвердили увеличение квот по нефтедобыче. В августе план повысят на 648 тыс. б/с. К концу месяца будут исчерпаны ограничения по снижению добычи на 9,7 млн б/с. Соглашение ОПЕК+ действует до конца 2022 года, передает телеканал «Известия». В августе Россия и Саудовская Аравия могут добыть 11 млн б/с нефти.

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