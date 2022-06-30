В Госдуму внесен проект об обеспечении проведения ВС РФ операций за рубежом

Правительство внесло 30 июня на рассмотрение в Госдуму проект об обеспечении проведения ВС РФ контртеррористических и других операций за пределами страны.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в связи с проведением спецоперации по защите мирного населения Донбасса возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной технике, а также обеспечении ВС РФ материально-техническими средствами.

«Необходимость оперативного удовлетворения указанных потребностей, особенно в условиях введения иностранными государствами и международными организациями ограничительных мер в отношении граждан РФ и российских юридических лиц, потребует временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики (на отдельных направлениях), дозагрузить производственные мощности организаций оборонно-промышленного комплекса, включая мобилизационные, и организовать ресурсное обеспечение поставок в рамках государственного оборонного заказа», — говорится в тексте документа.

Для этого предлагается предоставить правительству полномочия принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики, в том числе предусматривающие мероприятия, осуществляемые федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов России, органами местного самоуправления.

Отмечается, что принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета, а также бюджетов субъектов РФ.

26 июня в Госдуму внесли поправки, которые предлагают разрешить службу по контракту сразу после призыва в армию. Текст поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» появился в думской базе данных. На текущий момент контракт можно заключить только через три месяца после начала службы.

Новые поправки будут касаться мужчин, которые не пребывают в запасе, получили среднее общее образование и поступают на службу в ВС России или войска нацгвардии.