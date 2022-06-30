Новую детскую больницу в Оренбурге достроят на 1,5 года раньше срока

В Оренбурге в конце 2022 года планируют завершить строительство новой детской областной больницы на улице Гаранькина. Об этом региональное правительство сообщает в своем Telegrram-канале.

Сейчас в корпусах ведется отделка помещений, а на прилегающей территории подрядчик приступил к зонированию и благоустройству. В целом готовность объекта составляет порядка 80%.

«К качеству претензий нет. Объект сдадим на полтора года раньше первоначального срока. Уверен, что уже к концу года в Оренбуржье будет новая современная детская больница», — прокомментировал губернатор Денис Паслер.

Строительство ведется по нацпроекту «Здравоохранение». Изначально завершить работы планировалось в 2024 году, однако подрядчик серьезно опережает график и намерен сдать объект в конце 2022-го. Ввести больницу в эксплуатацию планируется летом 2023-го, пишет 56orb.ru.

Проект нового медучреждения включает три пятиэтажных корпуса общей площадью 55 тыс. кв. м. Больница сможет принимать до 500 человек ежедневно.