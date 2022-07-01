Россияне стали на 25% чаще путешествовать по стране на автобусах. Количество ранних бронирований жилья на популярных курортах РФ упало за этот период в два раза. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру», компании автобусных перевозок Ecolines RUS и сервиса приема платежей ЮKassa (финтех-компания ЮMoney, входит в экосистему Сбера), поступившие в редакцию «Известий» в пятницу, 1 июля.

По данным аналитиков ЮKassa, с 1 марта по 28 июня доля оплаченных автобусных поездок выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Обороты интернет-площадок, продающих билеты через ЮKassa, выросли на 101%. Средний чек увеличился на 61%, до 3 112 рублей.

Согласно статистике российского отделения Ecolines, выросло и количество маршрутов по России. С 2020 года их стало больше как минимум вдвое. Также увеличилась доля внутрироссийских рейсов — в марте 2020-го на них приходилось 14% от общей доли отправлений, а в июне 2022 года — уже 45%.

Генеральный директор Ecolines RUS в Санкт-Петербурге Андрей Волков рассказал, что с 1 июня запустили новый маршрут «Санкт-Петербург–Кириши–Череповец–Вологда», и уже сейчас средняя заполняемость рейса превышает 60%, а на выходных часто нет свободных мест по маршруту.

Также рост на 140% за указанный отчетный период показали обороты платежей в отелях, которые работают с ЮKassa. Доля оплаченных бронирований выросла на 120% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а средний чек увеличился на 8%, до 11 301 рубля.

Однако количество ранних бронирований жилья на курортах через сервис «Суточно.ру» в этом году снизилось в два раза. Лишь 7% бронирований с заездом в июне совершались раньше, чем за три месяца до путешествия. В 2021 году ранних бронирований было около 15%, а в 2019 году — около 20%.

В то же время некоторые бронировали жилье на курортах с января — на этот месяц приходится 2% июньских бронирований. Если сравнивать с прошлым годом, то тогда бронирований жилья на курортах было 3%.

Самые популярные виды жилья при бронировании за несколько недель до поездки — это однокомнатные квартиры и апартаменты. При раннем бронировании — более дорогое жилье — квартиры, дома и коттеджи — и на более длительный срок.

Еще один тренд этого года связан с ростом популярности городских и межрегиональных туров.

Так, обороты турагентств, принимающих оплату через ЮKassa, выросли в 3,3 раза, а количество заказов — в 29 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А вот средний чек снизился на 84%, до 3 351 рубля. По мнению экспертов, это может говорить о том, что россияне ездят в соседние регионы, экономя на авиабилетах.

В соседние регионы туристы добираются на автобусах, машинах и поездах. За отчетный период доля продаж билетов на поезда подскочила на 39%, а обороты интернет-площадок — на 59%. Средний чек тоже вырос — на 15%, до 4 871 рубля.

Согласно результатам исследования туристического сервиса RUSSPASS, с которыми ознакомились «Известия» 15 июня, самыми популярными местами летнего отдыха в России стали Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

При бронировании отелей с июня по август этого года пользователи сервиса чаще всего выбирают Санкт-Петербург — 23%, Нижний Новгород — 12%, Тулу — 7%, Владимир — 6%, Суздаль — 5%, Ярославль — 4%. При этом 31% пользователей выбрали Москву в качестве пункта назначения в июне–августе.