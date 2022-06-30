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Военный эксперт назвал причины провала испытаний гиперзвуковой ракеты США

Военный обозреватель Рамм: в ходе неудачного пуска у гиперзвуковой ракеты США произошел отказ второй ступени
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Фото: Global Look Press/U.S. Army
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Военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм в четверг, 30 июня, рассказал о проекте по разработке гиперзвукового оружия США, а также объяснил, почему испытания американской ракеты прошли неудачно.

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«Речь идет об испытаниях ракеты, разработанной в рамках программы CPS/LRHW. Проект CPS/LRHW — это создание унифицированных морских и наземных оперативно-тактических гиперзвуковых ракет в интересах вооруженных сил США», — указал он.

По словам эксперта, примечательно, что еще до выхода ракет на испытание в американских вооруженных силах уже началось формирование боевых частей для их эксплуатации. Согласно заявлениям Пентагона, этот проект является ответом на российскую ракетную систему «Циркон».

«В ходе неудачного пуска у американской ракеты произошел отказ второй ступени. Именно она обеспечивает устойчивый полет изделия на гиперзвуковой скорости. Конечно, неудачный тест не остановит проект. В то же время уже понятно, что оперативно решить возникшую проблему у американских инженеров вряд ли получится», — подчеркнул Рамм.

Как отметил военный обозреватель, наличие второй ступени говорит о том, что конструкция ракеты слишком сложная и содержит несколько высокотехнологичных элементов. Их работу необходимо комплексировать, то есть увязать друг с другом. Это достаточно длительный и трудоемкий процесс, который к тому же потребует большое количество испытаний, а также пусков, добавил эксперт.

«Если же анализировать открытую информацию, российские разработчики гиперзвуковых боеприпасов не стремятся к созданию таких чрезмерно сложных ракетных систем. В частности, «Циркон» вполне успешно летает и без второй ступени», — заключил Рамм.

Ранее в этот день в Пентагоне сообщили о том, что летные испытания гиперзвуковой ракетной системы на Гавайях закончились неудачно. Согласно официальному заявлению, неудача связана с проблемами, возникшими после воспламенения.

Вместе с тем, Соединенные Штаты по-прежнему уверены в своих возможностях развернуть наступательные и оборонительные гиперзвуковые системы в соответствии с установленными сроками в первой половине 2020-х годов.

Это уже вторые неудачные испытания экспериментальной ракетной системы, известной как Conventional Prompt Strike. Во время первого летного испытания в октябре произошел отказ ракеты-носителя, из-за чего ракета не смогла покинуть стартовую площадку. Предполагается, что в будущем Conventional Prompt Strike будет установлена на эсминцах «Зумвальт» и подводных лодках класса «Вирджиния».

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