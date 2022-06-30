В России снизилась доля продаж дизельных легковых автомобилей
Доля продаж автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, значительно сократилась. Об этом сегодня сообщили эксперты агентства «Автостат», обработав данные электронных паспортов транспортных средств новых легковых автомобилей в РФ.
В мае доля легковых машин с дизельными моторами в общих продажах упала до 6%. Снижение доли легкового «дизеля» эксперты связывают с приостановкой поставок автомобилей иностранного производства в нашу страну из-за введенных санкций. По статистике, такие машины на 40% оснащались дизельными моторами.
В январе этого года на долю дизельных легковых автомобилей приходилось 7,7% от общего объема. В феврале этот показатель вырос до 8,3%. Самый большой прирост дизельных легковушек пришелся на ажиотажный по спросу март, он достиг доли в 9,4%. Начиная с апреля этого года наметилась тенденция на снижения реализации дизельных машин, а в мае доля таких машин еще более сократилась.
28 июня «Известия» сообщали, что Ярославский моторный завод разработал полностью отечественный дизельный двигатель для грузовых автомобилей.