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В России снизилась доля продаж дизельных легковых автомобилей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Доля продаж автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, значительно сократилась. Об этом сегодня сообщили эксперты агентства «Автостат», обработав данные электронных паспортов транспортных средств новых легковых автомобилей в РФ.

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В мае доля легковых машин с дизельными моторами в общих продажах упала до 6%. Снижение доли легкового «дизеля» эксперты связывают с приостановкой поставок автомобилей иностранного производства в нашу страну из-за введенных санкций. По статистике, такие машины на 40% оснащались дизельными моторами.

В январе этого года на долю дизельных легковых автомобилей приходилось 7,7% от общего объема. В феврале этот показатель вырос до 8,3%. Самый большой прирост дизельных легковушек пришелся на ажиотажный по спросу март, он достиг доли в 9,4%. Начиная с апреля этого года наметилась тенденция на снижения реализации дизельных машин, а в мае доля таких машин еще более сократилась.

28 июня «Известия» сообщали, что Ярославский моторный завод разработал полностью отечественный дизельный двигатель для грузовых автомобилей.

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