ЯМЗ разработал полностью отечественный двигатель для грузовиков

Отечественные грузовики в скором времени получат новый двигатель, сделанный без привлечения западных импортных комплектующих. Модификация нового силового агрегата сделана на Ярославском моторном заводе. За основу взят двигатель ЯМЗ-536, его объем увеличен с нынешних 6,6 л до 8 литров, сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль».

Мощность нового мотора будет варьироваться от 345 до 360 л.с. Планируется, что новым турбодизелем ЯМЗ-537 будут оснащать грузовики «Урал» и МАЗ.

Первые образцы нового двигателя ЯМЗ-537 будут готовы к концу 2022 года. Специалисты завода подчеркнули, что новинка будет собираться полностью из отечественных деталей.

Ярославский моторный завод производит дизельные моторы многоцелевого назначения. Двигатели ЯМЗ устанавливают на 400 моделей автомобилей, которые выпускают предприятия в России и странах СНГ.