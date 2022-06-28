Реклама
Прямой эфир
Авто
Депутат Милонов предложил отменить налог при покупке российских машин
Мир
Джонсон предложил российским ученым переехать в Великобританию
Мир
В Белом доме допустили невозможность возвращения Украиной потерянных территорий
Общество
Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортах РФ продлен до 6 июля
Мир
Европейские компании ускорили темпы закачки газа в ПХГ
Экономика
Производитель лифтов KONE продаст бизнес в РФ локальному менеджменту
Авто
Владельцы автомобилей премиум-класса стали выбирать машины подешевле
Общество
Перенос учебного года на приграничных с Украиной территориях не обсуждается
Мир
ВСУ нанесли удар по Перевальску из американской РСЗО HIMARS
Мир
Глава МИД Британии призвала Запад не показывать усталости из-за Украины
Экономика
Банк России 30 июня представит обновленную 100-рублевую банкноту

ЯМЗ разработал полностью отечественный двигатель для грузовиков

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отечественные грузовики в скором времени получат новый двигатель, сделанный без привлечения западных импортных комплектующих. Модификация нового силового агрегата сделана на Ярославском моторном заводе. За основу взят двигатель ЯМЗ-536, его объем увеличен с нынешних 6,6 л до 8 литров, сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль».

Из того, что было: выпуск машин в России сократился наполовину
Почему отечественная автомобильная промышленность сильнее всего пострадала от санкций

Мощность нового мотора будет варьироваться от 345 до 360 л.с. Планируется, что новым турбодизелем ЯМЗ-537 будут оснащать грузовики «Урал» и МАЗ.

Первые образцы нового двигателя ЯМЗ-537 будут готовы к концу 2022 года. Специалисты завода подчеркнули, что новинка будет собираться полностью из отечественных деталей.

Ярославский моторный завод производит дизельные моторы многоцелевого назначения. Двигатели ЯМЗ устанавливают на 400 моделей автомобилей, которые выпускают предприятия в России и странах СНГ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022