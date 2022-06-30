Чиновницам потребовали ужесточить наказание по делу о гибели детей на Сямозере

Гособвинение потребовало ужесточить наказание московским чиновницам по делу о гибели детей на карельском Сямозере. Об этом 30 июня сообщили «Известиям».

Речь идет о работницах департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Елене Семкиной и Татьяне Барсуковой. Они были обвинены в халатности, которая привела к гибели 14 детей.

17 мая Басманный суд приговорил Барсукову к 4,5 года колонии, а Семкину — к 4 годам. Они подали апелляции на приговор, заседание Мосгорсуда было назначено на 30 июня. На нем прокурор потребовал ужесточить наказание до 7 лет колонии.

При этом 18 июня истек срок давности по инкриминируемым чиновницам преступлениям, в связи с чем их могут освободить от отбытия наказания.

Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда группа из 47 школьников и нескольких инструкторов попала на озере в шторм, в результате чего 14 детей утонули. Барсукову и Семкину обвинили в том, что они не проверили надлежащим образом безопасность пребывания в лагере, нарушив процедуру подготовки гостендера по закупке путевок.

30 марта 2021 года Петрозаводский городской суд оправдал исполняющую обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмилу Котович и экс-руководителя этого ведомства в регионе Анатолия Коваленко, не усмотрев их вины в произошедшем.

Всего в этом деле было шесть фигурантов. Двое из них — бывший директор лагеря Елена Рeшeтoвa и ее заместитель Вадим Винoгрaдoв — получили по 9,5 года колонии общего режима.