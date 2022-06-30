Психолог назвала методы примирения младшего и старшего ребенка

Психолог Элина Паредес, автор книги «Большая мама: как быть в ладу с ребенком и все успевать» рассказала, как помирить старшего и младшего ребенка.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 30 июня, специалист отметила, что если младший и старший ребенок ссорятся, родитель не должен вставать на сторону одного из них.

По мнению эксперта, отношения между братьями и сестрами так же важны, как и отношения между детьми и родителями, в этой связи взрослый должен сохранять нейтралитет во время примирения детей, принимать факт ссоры и то, что для детей это реальный серьезный конфликт, даже если речь идет о чем-то несущественном, по мнению взрослого.

Психолог подчеркнула, что ссоры являются нормальной составляющей отношений между братьями и сестрами, в ходе них дети учатся находить решения и выстраивать диалог.

«Родителю важно принять это и направлять детей по пути цивилизованного решения конфликтов», — отметила Паредес.

Она указала на то, что дети часто беспокоятся о том, что недостаточно хороши для своих родителей. Именно этот страх толкает их к попыткам утвердиться за счет брата или сестры и показать себя с лучшей стороны. Это тоже приводит к конфликтам.

«Если родитель активно включается в детский конфликт, то он теряет свою позицию «взрослого». Он должен придерживаться нейтральной стороны и позволять детям почувствовать ответственность за отношения и попробовать в них разобраться», — подчеркнула психолог.

Она отметила, что, между тем, этот метод не подходит для детей младшего возраста.

Немалую роль в том, чтобы дети подружились и не конфликтовали, играет укрепление отношений за счет схожести детей и одинаковой значимости их потребностей.

Кроме того, по мнению специалиста, родители обязательно должны определить список правил, которые дети не должны нарушать: не драться, не обзываться и так далее. Они не будут работать сразу, но важно постоянно транслировать их, повторять каждый раз и ждать, пока они поймут.

Помимо этого, у детей должна быть возможность выразить накопившиеся за день эмоции. Для этого родители должны интересоваться тем, как у ребенка дела, давать ему возможность выговориться или поплакать, всегда занимать его сторону, если он конфликтует с кем-то вне семьи. Как вариант психолог порекомендовала практику семейных советов, поскольку это «отличная возможность поговорить с детьми о том, что между ними случилось, вне негатива и осуждения».

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