Турист пострадал при падении с парашютом в море в Геленджике

Следователи возбудили уголовное дело после происшествия с туристом, упавшим в море в Геленджике. Мужчина летал на парашюте, который был привязан к катеру.

По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте, буксировочный фал, с помощью которого парашют был прикреплен к судну, оторвался. Мужчина 1984 года рождения упал с высоты в море. Пострадавший получил травмы мозга, уточняет ИА KrasnodarMedia.

Потерпевшего доставили в больницу. Врачи оценивают состояние мужчины как тяжелое. Следователи проводят опрос водителя катера и очевидцев происшествия.

В Камчатском крае руководителя турфирмы и организатора тура к замерзшему водопаду осудили за гибель туриста. На жителя Хабаровска обрушилась ледяная масса.