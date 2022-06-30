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Почти треть россиян перешли на ремонт своими руками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В июне 2022 года, каждый четвертый опрошенный россиянин (27%) планирует делать ремонт своими силами. Такой вариант позволяет существенно снизить затраты, обычно ремонт своими силами обходится в полтора-два раза дешевле, чем «под ключ», а иногда еще и оказывается более качественным, следует из исследования компании ROCKWOOL.

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События последних месяцев повлияли на планы россиян относительно улучшения своих жилищных условий: 13% передумали тратить деньги и время на ремонт, а 4% отменили строительство дома. Еще 7% опрошенных перенесли ремонт на следующий год. Но большая часть россиян все-таки не стала полностью отказываться от планов.

«Самостоятельные работы обычно занимают больше времени, но по нашим наблюдениям, в этом году многие россияне готовы потратить на ремонт свой отпуск, так как варианты поездок сильно ограничены. Современные строительные материалы просты и понятны в применении. А интернет-магазины способны существенно облегчить закупку материалов», — рассказывает директор по продажам компании Максим Тарасов.

На отношение россиян к покупке стройматериалов повлиял и кризис: 34% начали искать акции и скидки на выбранную продукцию, 13% в принципе стали отдавать предпочтение более дешевым точкам продаж. Еще 8% отметили, что теперь делают выбор в пользу строительных материалов отечественного производства, а 4% стали покупать менее качественные товары. Никак не изменили свой подход 41% респондентов.

Интересно, что четверть россиян (24%) сегодня предпочитают покупать строительные материалы напрямую у производителей. Второй по популярности вариант – крупные строительные гипермаркеты, там закупаются 11% опрошенных. Каждый десятый приобретает все необходимое для ремонта на строительных рынках, еще столько же – в небольших строительных магазинах. 6% обычно приобретают стройматериалы с рук, например, на Авито, а еще 5% используют остатки от ремонта друзей и родственников.

При этом 15% россиян признают, что стали меньше тратить на стройматериалы, так как стараются экономить, еще 11% рассчитывают дождаться снижения цен. 8% сократили эту статью расходов, так как попросту отложили ремонт или стройку, а 2% признались, что все деньги положили на вклад, успев воспользоваться высоким процентом. У 27% траты на стройматериалы не изменились. Остальные 39% стали тратить больше, причем 9% в качестве причины назвали повышение цен.

«С начала года стоимость стройматериалов в России выросла на 13%, а в мае цены немного упали – в среднем на 0,4%. Сейчас люди рассчитывают, что стройматериалы и дальше буду дешеветь, но это вряд ли произойдет. Дело в том, что падение курса не сможет компенсировать возросшие затраты на логистику и некоторые компоненты для производства стройматериалов, к тому же, спрос на них не падает», — объясняет Максим Тарасов.

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