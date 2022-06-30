Авиакомпании попросили Минтранс РФ отменить правила об охране невъездных туристов

Авиакомпании из России написали обращение в Министерство транспорта страны с просьбой отменить новые правила пропуска пассажиров через госграницу, сообщает «Коммерсантъ» в четверг, 30 июля.

По новым правилам перевозчики должны отвечать за охрану и содержание в аэропортах иностранцев, которым отказано во въезде в РФ.

С похожей просьбой в Минтранс обратилась и Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, попросив внести ясность в формулировку «ответственность за охрану пассажиров и членов экипажей».

Как заявил глава АЭВТ Владимир Табун, у перевозчика нет права ограничивать свободу передвижения человека или привлекать охранные предприятия для обеспечения его безопасности.

«Непонятно, как найти сотрудников, которые будут нести ответственность вплоть до уголовной в случае побега пассажира или его суицидальных или преступных попыток», — сообщил источник «Ъ», работающий в одной из российских авиакомпаний.

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