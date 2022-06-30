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Эксперт рассказал об условиях возврата средств за туры на черноморские курорты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Плохие погодные условия на черноморских курортах не могут быть основанием для того, чтобы без финансовых потерь отказаться от купленных турпутевок, рассказал «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России (АТА), директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

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Из-за чего это произошло и почему важно для туристов

«В ряде случаев если туристы хотят отменить тур на море, в котором нельзя купаться, это можно сделать только с потерями. Штрафы бывают, если купить невозвратные авиабилеты или отказаться от номера в гостинице позже, чем за три дня до заезда», — рассказал он.

Испортившаяся погода и даже смерчи в месте, куда турист отправляется на отдых, не являются для авиакомпании основанием для компенсации стоимости изначально невозвратных авиабилетов, уточнил эксперт.

«Единственный способ отказаться от поездки без потерь в случае, если время отменить бронь отеля уже упущено, а авиабилет невозвратный, — это форс-мажор», — подчеркнул Алексан Мкртчян.

Однако, проливные дожди и закрытие пляжей под это определение не подпадают, заверил эксперт. Хотя, если в результате ливней затопило забронированную гостиницу, и жить в ней невозможно, тогда это будет форс-мажор с компенсацией туристу денег, пояснил Алексан Мкртчян.

Во всех остальных случаях для признания обстоятельств форс-мажором должно произойти более крупное стихийное бедствие, чем ливни и грозы.

Подробнее читайте в материале «Известий»

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