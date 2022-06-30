Эксперт рассказал об условиях возврата средств за туры на черноморские курорты
Плохие погодные условия на черноморских курортах не могут быть основанием для того, чтобы без финансовых потерь отказаться от купленных турпутевок, рассказал «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России (АТА), директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
«В ряде случаев если туристы хотят отменить тур на море, в котором нельзя купаться, это можно сделать только с потерями. Штрафы бывают, если купить невозвратные авиабилеты или отказаться от номера в гостинице позже, чем за три дня до заезда», — рассказал он.
Испортившаяся погода и даже смерчи в месте, куда турист отправляется на отдых, не являются для авиакомпании основанием для компенсации стоимости изначально невозвратных авиабилетов, уточнил эксперт.
«Единственный способ отказаться от поездки без потерь в случае, если время отменить бронь отеля уже упущено, а авиабилет невозвратный, — это форс-мажор», — подчеркнул Алексан Мкртчян.
Однако, проливные дожди и закрытие пляжей под это определение не подпадают, заверил эксперт. Хотя, если в результате ливней затопило забронированную гостиницу, и жить в ней невозможно, тогда это будет форс-мажор с компенсацией туристу денег, пояснил Алексан Мкртчян.
Во всех остальных случаях для признания обстоятельств форс-мажором должно произойти более крупное стихийное бедствие, чем ливни и грозы.
Подробнее читайте в материале «Известий»
«Бронь крепка: россияне не отменяют туры на юг из-за штрафов»