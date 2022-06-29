Всех обвиняемых по делу о терактах в 2015 году в Париже признали виновными

Все обвиняемые по делу о терактах в ноябре 2015 года в Париже признаны виновными. Об этом проинформировал телеканал BFMTV в среду, 29 июня.

Единственный выживший участник группы террористов Салах Абдеслам, который совершал нападения в нескольких точках Парижа, приговорен к пожизненному заключению, подчеркивает телеканал.

«Специальный суд присяжных ответил утвердительно на все поставленные перед ним вопросы о виновности 19 подсудимых. Однако обвинение в отношении Фарида Хархаша о связи с терроризмом не подтвердилось. Он был признан виновным в преступном сговоре с целью совершения мошенничества», — отмечается в сообщении на сайте телеканала.

Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили спланированную серию нападений в Париже и его пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали два пояса смертников» возле стадиона Stade de France во время футбольного матча Франции и Германии. Вторая группа (минимум три человека. — Ред.) захватили кафе и рестораны в восточной части французской столицы. Третья группа также из трех человек взяли в заложники людей в концертном зале «Батаклан». Всего в результате терактов погибли 130 человек, свыше 350 получили ранения.

8 сентября начался судебный процесс над 20 людьми. В сентябре Абдеслам произнес провокационную речь во время судебного заседания, признав, что теракты были направлены в отношении мирного населения Франции.