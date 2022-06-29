В Брянской области перевернулась инкассаторская машина

Авария с участием инкассаторского автомобиля произошла в Клинцах в Брянской области. Об этом в среду, 29 июня, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Инцидент произошел днем 29 июня. Как отмечают очевидцы произошедшего, автомобиль в результате аварии перевернулся.

Другие подробности инцидента не приводятся. О пострадавших не сообщается.

20 июня около дома 21 по Московскому шоссе в Рязани иномарка сбила велосипедиста. Инцидент произошел на парковке у торгово-развлекательного центра.