Легковая иномарка сбила подростка на парковке у ТРЦ в Рязани

В Рязани водитель иномарки сбил 16-летнего подростка на парковке у торгово-развлекательного центра. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Инцидент произошел вечером 20 июня около дома № 21 по Московскому шоссе. Прибывшие медики оказали пострадавшему помощь.

За рулем Toyota Camry находился 21-летний житель Московской области. Он двигался по парковке ТРЦ, пишет 62INFO.ru.

По факту произошедшего организована проверка.

В тот же день автомобиль такси сбил трех человек на пешеходном переходе на Боровском шоссе на западе Москвы. С травмами различной степени тяжести пострадавших доставили в медучреждение.