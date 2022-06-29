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Суд арестовал адвоката Талантова по делу о дискредитации армии РФ

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Фото: ТАСС/Почуев Михаил
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Черемушкинский суд Москвы отправил Дмитрия Талантова, адвоката обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, под арест до 21 августа по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом 29 июня из зала суда сообщил корреспондент «Известий».

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Заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее в этот день стало известно, что Талантов был этапирован в Москву из Удмуртии, где его задержали накануне правоохранительные органы.

Президент региональной адвокатской палаты Дмитрий Талантов обвиняется в распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ. По данному факту Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело.

До этого Талантов защищал интересы Сафронова. Рассмотрение уголовного дела по госизмене в отношении него началось в Мосгорсуде 21 марта.

В ноябре Сафронову в окончательном обвинении в государственной измене вменили новый эпизод — о передаче за границу сведений о деятельности Вооруженных сил РФ в Сирии. По данным следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности армии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и немецкой разведки.

Сафронова задержали 7 июля 2020 года в Москве.

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