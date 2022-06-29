В Госдуму внесли проект об изъятии из закона понятия «услуга» в отношении ФСБ
Депутаты Государственной думы в среду, 29 июня, внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому из законодательства следует убрать слово «услуга» в отношении деятельности ФСБ, СВР и ФСО. Документ доступен в электронной базе ведомства.
Изменениям предложили подвергнуть Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
«<…> деятельность российских специальных служб, в частности ФСБ России, СВР России, ФСО России, ГУ СП, осуществляемая даже на основании заявлений граждан, не является по своему содержанию предоставлением услуги и всегда направлена в первую очередь на обеспечение безопасности государства в целях выявления, предупреждения и пресечения противоправной (в том числе разведывательной) деятельности иностранных государств, организаций и отдельных лиц», — говорится в пояснительной записке.
С инициативой выступили депутаты Госдумы Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Андрей Альшевских, Андрей Картаполов и Андрей Красов.
С 1 января закупки ФСО и Росгвардии проводят на закрытых тендерах. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение 30 октября 2021 года.
3 ноября 2021 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков приравнял госзакупки ФСО к гостайне.