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Автоэксперт спрогнозировал увеличение числа штрафов из-за поправок в КоАП

Автоэксперт Шкуматов: новые поправки в КоАП могут привести к увеличению числа штрафов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов прокомментировал «Известиям» новые поправки в сфере правил дорожного движения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Без техосмотра, но со средней скоростью: готовы новые поправки в КоАП
Штрафы за мелкие нарушения хотят отменить, а за серьезные — увеличить

Один из пунктов документа предполагает увеличение штрафов за движение по автомагистрали транспортных средств, которые не могут ехать быстрее 40 км/ч, учебную езду по таким дорогам, а также за движение по магистрали на грузовике далее второго ряда.

Как считает эксперт, инициатива может привести к тому, что резко повысится число выписанных штрафов.

«Особенно это коснется превышения скорости. Миллионы водителей могут попасть под угрозу лишения прав, потому что у нас огромное количество знаков 40 находятся на тех участках, где можно ехать 110. То есть, если человек превышает скорость на 40-60 км/ч — это обязательно значит, что он грубо нарушает ПДД, а не просто попал в ловушку из знаков», — указал Шкуматов.

По его словам, члены Общероссийского народного фронта (ОНФ) ранее предлагали ввести схему, по которой человек, который совершил до трех грубых нарушений в год, получает предупреждение.

«Если водитель совершает больше 30 нарушений, то получает максимальное наказание. Таким образом грубые нарушители платили бы больше, а те, кто совершает мелкие, наоборот меньше», — пояснил специалист.

Законопроект, с которым 29 июня ознакомились «Известия», предполагает также увеличение штрафа за непристегнутый ремень с 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Кроме того, штраф в размере 5 тыс. рублей будет грозить родителям, которые перевозят ребенка в машине без детского кресла (сейчас 3 тыс. рублей).

При этом документ также включает отмену штрафов за ряд незначительных нарушений ПДД, например, грязный номер или забытые дома права. Кроме того, предусматривается отмена штрафа за не пройденный техосмотр.

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