Почти 70% москвичей тратят на дорогу до работы более 1-2 часов

Около 69% жителей Москвы ежедневно тратят на дорогу до работы или учебы 1–2 часа и более. Об этом «Известиям» сообщили эксперты «Яндекс Аренды» в четверг, 30 июня.

«Половина видит в этом проблему и хотела бы сократить время, которое проводит в пути. При этом 61% москвичей не готов ради этого менять место жительства», — рассказали эксперты.

Среди основных препятствий для смены жилья — высокая стоимость аренды — об этом заявили 25% респондентов — и неудобный путь до работы — 24% опрошенных. Еще 18% опасаются хлопот с переездом. А 15% не хотят далеко уезжать от семьи.

При переезде около 40% желают остаться в знакомом районе вблизи от места, где они живут сейчас. Около половины опрошенных хотели бы остаться в своем районе, если бы перед ними встал вопрос покупки собственной квартиры. Тем не менее сменить район на более привлекательный хотели бы 40% респондентов, а 21% не против переезда в другой город.

Кроме близости к работе или месту учебы — это выбирают 24% опрошенных, при смене жилья 27% москвичей обращают внимание на цену аренды. Еще 24% участников опроса важна развитая инфраструктура, а 12% — возможность смены окружения.

Сгласно опросу сервиса hh.ru, о котором «Известия» писали в мае, 31% россиян согласны на переезд по стране ради работы, 43% периодически думают об этом, 22% не хотели бы переехать, а 4% затруднились с ответом.

Самая высокая доля желающих уехать в другой регион России наблюдалась среди соискателей из Челябинской — 48% и Волгоградской — 47% областей. В целом к переезду более склонны соискатели старше 55 лет — 36%, а меньше всего таких среди 45–54-летних респондентов — 28%.