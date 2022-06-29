Самолет «Волга-Днепр» задержан в Нур-Султане из-за таможенных нарушений

Таможенная служба Казахстана задержала самолет, принадлежащий российской авиакомпании «Волга-Днепр». Об этом сообщает «Sputnik» со ссылкой на пресс-службу комитета государственных доходов минфина Казахстана.

Как сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов минфина РК, наземные службы аэропорта незамедлительно уведомили сотрудников таможенного поста Ауежай Астана, однако экипаж не предоставил необходимые документы.

«Экипажем судна и их представителем своевременно не были представлены таможенные документы, сведения для совершения таможенных операций в установленные сроки. Поэтому в отношении авиакомпании возбуждено административное производство по ст. 538 «Нарушение сроков подачи таможенной декларации, документов и сведений» Кодекса Казахстана «Об административных правонарушениях». Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (61 260 тенге)», — указано в сообщении комитета.

Таможенное законодательство Казахстана обязывает перевозчика или иное установленное лицо заполнить таможенную декларацию на транспортное средство в течение трех часов рабочего времени таможенного органа начиная с момента уведомления о прибытии судна.

Борт с номером RA-82074 авиакомпании Volga-Dnepr Airlines, выполнявший рейс Урумчи (КНР) — Нур-Султан — Москва, был задержан в аэропорту Нурсултан Назарбаев 26 июня в 13:40 по местному времени.

Самолет был отпущен сразу после выполнения всех таможенных норм и привлечения к административной ответственности, уточнили в комитете, подчеркнув, что данное нарушение является обычным правонарушением в таможенной сфере и не имеет политической подоплеки.