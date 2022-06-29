КНР призывает НАТО не использовать Украину для холодной войны

Постпред при ООН Китая Чжан Цзюнь заявил, что Пекин встревожен новой стратегической концепцией НАТО, передает телеканал «Известия». По мнению политика, лидеры альянса в последнее время представляют другие государства как угрозу. Но, как показывают факты, именно действия НАТО приводят к проблемам в различных регионах мира. Постпред призвал не использовать ситуацию на Украине как предлог для усугубления мировой конфронтации или создания новой холодной войны. Чжан Цзюнь отметил, что Китай выступает решительно против вовлечения НАТО в дела Азиатско-Тихоокеанского региона и против создания подобной организации в АТР.

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