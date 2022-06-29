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Евгений Миронов назвал Тобольск будущей «культурной жемчужиной России»

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Фото: Пресс-служба Театр Наций Fest
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В Тобольске с 23 по 30 июня проходит V юбилейный фестиваль «Театр Наций FEST», на котором показали лучшие спектакли двух знаменитых столичных сцен — инициатора смотра и Театра имени Пушкина. Как рассказал «Известиям» худрук Театра Наций, народный артист России Евгений Миронов, фестиваль в Тобольске растет с каждым годом, и его задача познакомить жителей тобольской и тюменской областей с тем, что происходит сегодня в театральной и культурной жизни.

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«Мы хотели показать современный театр во всех его ипостасях, жанрах и направлениях, именно поэтому привезли такие разноплановые вещи. Ведь Театр Наций — это площадка, где можно всё», — подчеркнул Евгений Миронов. Журналистам он признался, что очень любит Тобольск.

«Мне нравится здесь всё: местоположение, кремль на холме, улицы, атмосфера. Конечно же, Тобольск — это туристический центр Сибири, но, мне кажется, у него есть все перспективы стать культурным центром, ведь эти вещи связаны напрямую. Я в третий раз сюда приезжаю — на самом деле, этот тот город, где можно вообще ничего не делать, просто ходить и смотреть по сторонам, настолько глаз радуется», — сказал он.

Евгений Миронов добавил, что благодарен городу и администрации за любовь и интерес к театру.

«Мы много гастролируем, и поверьте, отношение бывает разным. Этот город создан, чтобы стать туристической и культурной жемчужиной, — резюмировал худрук Театра Наций.

Подробнее читайте в материале «Известий»

«Ссылаться на Сибирь: чем запомнится юбилейный «Театр Наций Fest» в Тобольске»

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