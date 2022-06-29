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Военный эксперт оценил перспективы украинских формирований в Лисичанске

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rick Mave
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В Лисичанске положение вооруженных формирований Украины быстро ухудшается. Штурмовые группы союзных войск России и ЛНР уже прошли около трети города, ведут ближние стрелковые бои в районе стадиона — «Шахтер» и продвигаются на запад, сообщил 28 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, также бои идут в населенных пунктах Малорязанцево и Верхнекаменка.

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На Лисичанском направлении оборона вооруженных формирований Украины «посыпалась», считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

«В последние дни стало ясно, что в Лисичанске украинские силы точно не удержатся», — рассказал он «Известиям».

«Начиная со штурма Золотого и Горского, наши войска действуют на кураже и остановить их невозможно. Думаю, что город могут полностью освободить в течение недели. Не исключено, что командование украинскими силами отдаст приказ выходить из нового котла. Мы это видели в Горском и Золотом. Такой маневр обойдется украинским силам дорого. Основные дороги перерезаны, поэтому они неизбежно понесут большие потери», — сказал Шурыгин.

Эксперт отметил, что после «Азовстали» украинские формирования не горят желанием сидеть в окружениях.

«Сейчас они начинают просачиваться из Лисичанска на запад, но при этом в городе кто-то останется, чтобы отвлекать союзные подразделения, ведущие атакующие действия, и прикрывать отход основных сил», — добавил он.

Владислав Шурыгин считает, что новый оборонительный рубеж ВФУ постараются организовать на линии Славянск, Краматорск, Константиновка. Там, по его словам, они в очередной раз попытаются закрепиться и сдержать наступление союзных сил.

Подробнее читайте в материале «Известий»

«Группы без поддержки: украинские формирования пытаются выйти из Лисичанска»

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