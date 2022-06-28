Версия WhatsApp для компьютера стала недоступна для россиян с 28 июня

Пользователи из России сталкиваются с проблемой при попытке скачивания WhatsApp на компьютер с официального сайта. Об этом 28 июня сообщили СМИ.

Уточнялось, что при попытке скачать мессенджер для компьютера появляется ошибка, в которой говорится, что браузер не может открыть страницу. Проблема возникала при скачивании как версии для Windows, так и для компьютеров Mac.

При этом отмечалось, что в Google Play и App Store мессенджер по-прежнему доступен. К тому же скачать версию для Android можно в виде APK-файла напрямую с сайта WhatsApp.

При подключении к VPN загрузка мессенджера осуществлялась в обычном режиме, добавляет URA.RU.

По состоянию на вечер 28 июня проблем со скачиванием WhatsApp на компьютер с официального сайта не наблюдается.

В марте Тверской суд Москвы принял решение о немедленном запрете деятельности признанной в РФ экстремистской компании Meta. Уточнялось, что запрещенными в РФ оказались Facebook и Instagram.

Причиной блокировки стало решение компании в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян и военнослужащих Вооруженных сил РФ.

Как пояснила судья Тверского суда Москвы Ольга Солопова, запрет деятельности Meta не распространяется на принадлежащий ей мессенджер WhatsApp. По ее словам, это связано с тем, что мессенджер, в отличие от Facebook и Instagram, не распространяет информацию публично.