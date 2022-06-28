На ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Тамбова направят 670 млн рублей

В Тамбове начнут ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает ИА «Абирег».

На ремонт выделят 670 млн рублей. Работы начнутся в июне 2022 года, а завершатся осенью.

После того как ремонт будет закончен воздушная гавань сможет принимать среднемагистральные полеты, а значит, расширится география полетов и увеличится пассажиропоток, отмечается в материале.

Во время ремонта аэропорт продолжит функционировать.

Ранее в этот день сообщалось, что в городе Тында Амурской области к празднованию 50-летия Байкало-Амурской магистрали (БАМа) отремонтируют школы, больницы, жилые дома и дороги.