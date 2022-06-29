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В России могут вернуть среднюю скорость и отменить техосмотр

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Подготовлен законопроект, отменяющий штрафы за ряд мелких нарушений ПДД и одновременно ужесточающий ответственность за серьезные проступки. Кроме того, он вводит санкции за превышение средней скорости и предусматривает отмену штрафа за не пройденный техосмотр.

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Законопроект, копия которого есть в распоряжении «Известий», предполагает отказ от штрафов за незначительные нарушения, например за грязный номер, забытые дома права или документы на машину, не включенный указатель поворота. За управление автомобилем с мелкими неисправностями также предлагают ограничится предупреждением.

«Необходимо снизить административную нагрузку на автомобилистов, допустивших незначительные нарушения ПДД, которые не ведут к фатальным последствиям. Таким образом, порядок, который сейчас регламентируется указаниями ГИБДД, будет закреплен в законе», — заявил «Известиям» автор законопроекта, депутат Государственной Думы Николай Новичков.

Также поправки предполагают полный отказ от санкций для водителей за управление транспортным средством, не прошедшим техосмотр. Сейчас за это нарушение, согласно ч.1.1 ст.12.5, грозит штраф в размере 2 тыс. рублей.

Наряду со смягчением ответственности, за ряд нарушений предлагают наказывать строже. Например, за непристегнутый ремень планируют увеличить штраф с 1 тыс. до 5 тыс. рублей. За повторное превышение скорости на 40–60 км/ч вводится штраф в размере 2–5 тыс. рублей либо лишении прав на срок 4–6 месяцев. В законопроекте отдельно приписано, что штрафы, предусмотренные за нарушения скоростного режима, действуют также и в случае превышения средней скорости.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий:

Без техосмотра, но со средней скоростью: готовы новые поправки в КоАП

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