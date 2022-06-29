Бренд какой-то

С момента первых заявлений об уходе из России международных брендов прошло уже несколько месяцев, а рынок продолжает пребывать в панике. Изменений происходит не так уж много, но факты, лежащие на поверхности, позволяют актуализировать выводы и понять ближайшие перспективы.

Вкратце обрисуем ситуацию, в которой сейчас находятся девелоперы (собственники крупных ТЦ) — самая страдающая сторона экономического конфликта. По-прежнему 20-40% магазинов в ТЦ регионального масштаба закрыто. Важно, что речь идет не о простых магазинах, а о тех, что приносили наибольшую прибыль как арендаторы и обеспечивали трафик молла.

Приведем в пример самые крупные международные бренды, такие как магазины группы Inditex, H&M, UNICLO, которые занимают от 2 тыс. до 5 тыс. кв. м. Их всегда хотели заполучить себе каждый уважающий себя ТЦ, а аренду такие монстры могли платить в виде процента с товарооборота, поскольку арендодатель прекрасно понимал перспективы — суммы всё равно будут в разы больше, чем способны заплатить другие.

Условно: на 5 тыс. кв. м такой ритейлер способен делать оборот в 100 млн и платить 10% арендодателю, а те же 5 тыс. кв. м под альтернативным оператором поднимут, скажем, 40 млн и — условно же — они заплатят максимум 6 млн. Но если, скажем, в договоре с Inditex прописан этот процент, эксплуатационные платежи, коммуналка, то в случае приостановки деятельности ТЦ получает доход существенно ниже. В большинстве случаев сегодня стороны пришли к какому-то компромиссу, среднему значению на основании показателей квартала или года в прошлом, и дисконте в 20–30%. Некоторые операторы отказались платить среднюю ставку и предложили платить 30% от того, что выплачивали раньше. Некоторые арендодатели на это пошли.

При этом большинство ТЦ закредитованы — девелопер вынужден гасить кредиты, нести расходы по эксплуатации здания и биться в кровь с оставшимися арендаторами, которые при потере трафика тоже теряют обороты и требуют скидок.

Справедливо отметить, что традиционно трафик создавали и кинотеатры, которые может быть и не приносили особенной прибыли, но генерировали от 5 до 10 тыс. человек в день. И сейчас если на рынке кому-то и хуже, чем крупным ТЦ, так это кинотеатрам — потеря трафика на фоне отсутствия новых фильмов составляет 70%.

Самый показательный пример этом в контексте — вероятный уход IKEA. Трафик от ретейлера в ТЦ был 10–20 тыс. человек в день. Этот бренд едва ли кто сможет заменить.

В последнее время стало модным обсуждать приход на наш рынок иранских, индийских, сербских, а, главное, китайских и турецких ретейлеров. При этом все понимают, что первая тройка совершенно не близка ментально нашему потребителю, не говоря уже об отсутствии ресурсов выхода на наш рынок.

Китай, где последние десятилетия были сосредоточены европейские производства мировых брендов, мог бы, вероятно, поставлять и качественную продукцию. Но в этом вопросе крайне важно имя. Качественные дорогие продукты без него продаваться не будут, а значит, —экономически выгоднее поставлять ширпотреб. Когда мы говорим об одежде, косметике, товарах для дома, нужно отдать должное силе рекламы и тому, что вывод на рынок продукта требует колоссально дорогой упаковки.

Опыт наших партнеров из Турции в РФ говорит о том, что они понимают и знают, как подать свой товар. Яркими примерами могут служить такие завоевавшие доверие нашего потребителя бренды, как DE FACTO, KOTON, LC WAIKIKI. Но эти марки уже давно заняли свою нишу, аналогов таких крупных марок в Турции нет, а значит, мы можем рассчитывать лишь на нескольких новых слабых игроков, опять же — в самых дешевых сегментах.

Но в Турции происходит исламизация государства. Это значит, что страна движется по траектории от открытой к закрытой. Посмотрим правде в глаза — ни в одной стране сегодня правила не диктует бизнес. Мы очень хорошо это видим даже на примере демократичных Европы и США.

Влияние политики на экономику выражается в том числе и в уровне инфляции — в декабре текущего года она стала ниже ставки ЦБ. Как следствие — обрушение фондовых рынков. Курс лиры с декабря по отношению к доллару ниже в три раза.

На самом деле, экономического развития в Турции не происходит уже десять лет. Все крупные бренды, которые могли выйти на российский рынок, уже вышли, и новых сейчас просто нет. Поэтому можно сделать вывод, что ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе особенных надежд на Турцию возлагать не стоит. По крайней мере, если мы говорим о достойном товаре, которым можно было бы заполнить пустующие ТЦ России.

Конечно, не стоит говорить о том, что ТЦ по всей России закроются, но существенное количество действительно станут банкротами и тогда их нужно будет реорганизовать под другие цели: спортивные клубы, дома отдыха, даже жилье (хотя это и сложнее технически).

Уже на протяжении многих лет большая часть ТЦ переживала кризис — отток посетителей, арендаторов, и всё это из-за нежелания пересматривать свои концепции. Для того, чтобы соответствовать времени, нужно было инвестировать в реорганизацию помещений, новые стратегии, добавлять интересные идеи, которые пусть не приносили бы прибыль, но обеспечивали трафик. Первым ударом для таких слабых игроков стала пандемия. Видимо, урок не был усвоен, поэтому многих добьет сегодняшняя ситуация с оттоком международных операторов.

В меньшей степени пострадают небольшие районные ТЦ, поскольку в них было немного представлено крупных международных брендов. В таких форматах доля вакантных площадей невысока, а арендатора найти проще.

В целом, говоря об интересах потребителя, — мы вынуждены признать, такого разнообразия и качества ассортимента, как раньше, в России пока не будет.

Автор — генеральный директор компании «Этерна»

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