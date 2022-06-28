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Путин подписал закон об ужесточении ответственности за повторные побои

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за совершение побоев для граждан с судимостью за преступления, связанные с насилием. Документ во вторник, 28 июня, опубликован на официальном портале правовой информации.

Сроки выхода: осужденным за тяжкие преступления смогут быстрее смягчать наказание
На педофилов и террористов гуманные меры распространяться не будут

Закон дополняет статью 116 УК РФ, предполагающую ответственность за побои.

Так, за повторные побои лицу, имеющему судимость за преступление с применением насилия, грозит наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на тот же срок. Наиболее строгая санкция статьи предусматривает арест на срок до полугода.

За нанесение побоев в первый раз преступнику грозит штраф в размере до 30 тыс. рублей или административный арест на 10–15 суток.

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности за повторное нанесение побоев 22 июня.

6 марта Путин подписал закон об усилении наказания за педофилию и ее укрывательство. Ужесточение наказания за педофилию будет распространяться и на лиц, работающих в сферах образования и воспитания несовершеннолетних. Также ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет. В этих случаях наказание составит до одного года лишения свободы.

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